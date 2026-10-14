Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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14.10.2026 08:59:00
Patchday: Angreifer nutzen Windows-Shell-Lücke aus
Microsoft hat mehr als 1400 Sicherheitslücken in Windows, Office & Co. geschlossen. Es laufen bereits Attacken.
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Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
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06:21
|Erste Schätzungen: Shell (ex Royal Dutch Shell) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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13.10.26
|FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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12.10.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
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09.10.26
|LSE-Handel: FTSE 100 präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
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09.10.26
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen (finanzen.at)
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09.10.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
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09.10.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
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08.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|12.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|12.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|12.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
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