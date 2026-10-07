Shell Aktie

43,60EUR 0,28EUR 0,65%
Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.10.2026 10:21:30

Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Jüngste Aussagen des Öl- und Gaskonzerns zur Geschäftsentwicklung deuteten auf ein weiteres starkes Quartal hin, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:18 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
40,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
36,78 £ 		Abst. Kursziel*:
8,75%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
36,82 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
8,64%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

mehr Nachrichten

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

mehr Analysen
10:21 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.26 Shell Neutral UBS AG
25.09.26 Shell Neutral UBS AG
24.09.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
14.09.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Shell (ex Royal Dutch Shell) 43,67 0,81% Shell (ex Royal Dutch Shell)

Aktuelle Aktienanalysen

10:55 Alstom Hold Deutsche Bank AG
10:45 HELLA Hold Deutsche Bank AG
10:44 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
10:21 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
10:17 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
10:13 BBVA Hold Deutsche Bank AG
10:09 ams neutral Deutsche Bank AG
09:43 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09:08 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:07 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:03 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:56 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:54 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:53 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:48 UBS Buy Deutsche Bank AG
08:47 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
08:46 RELX Outperform Bernstein Research
08:44 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
08:41 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
08:38 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
08:34 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
08:14 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
07:48 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:45 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:45 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:34 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
07:02 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:02 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
07:01 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Apple Neutral UBS AG
06.10.26 RATIONAL Buy Warburg Research
06.10.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
06.10.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
06.10.26 Air Liquide Kaufen DZ BANK
06.10.26 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
06.10.26 Roche Outperform Bernstein Research
06.10.26 GEA Overweight Barclays Capital
06.10.26 Fraport Underweight Barclays Capital
06.10.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Schneider Electric Buy UBS AG
06.10.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
06.10.26 L'Oréal Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen