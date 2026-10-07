Shell Aktie
|43,60EUR
|0,28EUR
|0,65%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
07.10.2026 10:21:30
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Jüngste Aussagen des Öl- und Gaskonzerns zur Geschäftsentwicklung deuteten auf ein weiteres starkes Quartal hin, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:18 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
36,78 £
|
Abst. Kursziel*:
8,75%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
36,82 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,64%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
11:07
|Hohe Öl- und Gaspreise: Shell erwartet starkes Quartal (dpa-AFX)
|
09:29
|Börse Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.10.26
|FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.10.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100-Anleger greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.at)
|
30.09.26
|Schwache Performance in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|10:21
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|43,67
|0,81%
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|10:55
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|10:45
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:44
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:17
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:13
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:09
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:03
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:56
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:53
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08:44
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:41
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:38
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|08:14
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:02
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|06.10.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG