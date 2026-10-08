Shell Aktie
|44,18EUR
|0,97EUR
|2,24%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3750 Pence belassen. Nach optimistischen Aussagen des Ölkonzerns zum dritten Quartal erhöhte Joshua Stone in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen. Die Volumina dürften höher ausgefallen sein als erwartet./rob/niw/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 12:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
37,50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
37,09 £
|
Abst. Kursziel*:
1,11%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
37,25 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,67%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in London: FTSE 100 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt am Mittwochmittag im Minus (finanzen.at)
|
07.10.26
|Hohe Öl- und Gaspreise: Shell erwartet starkes Quartal (dpa-AFX)
|
07.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.10.26
|FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|11:19
|Shell Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:19
|Shell Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|11:19
|Shell Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|43,88
|1,55%
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|11:47
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|11:46
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:33
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:28
|Enel Buy
|UBS AG
|11:22
|ING Group Buy
|UBS AG
|11:19
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:17
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|10:56
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|10:50
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|10:43
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|10:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|10:34
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:33
|GEA Hold
|Warburg Research
|10:30
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|10:29
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09:59
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09:33
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|08:57
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:14
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:13
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.