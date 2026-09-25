Shell Aktie
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WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3500 Pence auf "Neutral" belassen. Bei Investorentreffen habe das Management des Ölkonzerns zahlreiche weitere Möglichkeiten aufgezeigt, um Erträge und Cashflow zu steigern, schrieb Joshua Stone am Donnerstag./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
35,00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36,08 £
|
Abst. Kursziel*:
-2,99%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
35,94 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,62%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
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