Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
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02.06.2026 09:59:59
Philips announces exchange ratio for 2025 dividend
Philips announces the 2025 dividend exchange ratio, shareholder election results, new share issuance details, and dividend payment timing.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
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