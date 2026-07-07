Philips Aktie
|25,03EUR
|0,39EUR
|1,58%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
07.07.2026 08:23:26
Philips Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,60 Euro belassen. Seine Schätzungen für die Quartalszahlen am 28. Juli deckten sich weitgehend mit den zuletzt vom Medizintechnikkonzern veröffentlichten Konsenserwartungen, schrieb David Adlington am Montag in seinem Ausblick./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 22:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Neutral
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Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
22,60 €
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Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
24,82 €
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Abst. Kursziel*:
-8,94%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
25,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,71%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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