Philips Aktie

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WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

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07.07.2026 08:23:26

Philips Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,60 Euro belassen. Seine Schätzungen für die Quartalszahlen am 28. Juli deckten sich weitgehend mit den zuletzt vom Medizintechnikkonzern veröffentlichten Konsenserwartungen, schrieb David Adlington am Montag in seinem Ausblick./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 22:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Neutral
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
22,60 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
24,82 € 		Abst. Kursziel*:
-8,94%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
25,03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,71%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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