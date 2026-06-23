Philips Aktie
|23,41EUR
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|-0,81%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
23.06.2026 07:25:40
Philips Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips mit einem Kursziel von 22,60 Euro auf "Neutral" belassen. Die Zahlen am 28. Juli dürften ein margenseitig schwächeres Quartal des Medizintechnikkonzerns belegen, schrieb David Adlington am Montag in seinem Ausblick nach Gesprächen mit dem Management./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 19:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Neutral
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Unternehmen:
Philips N.V.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
22,60 €
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Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
23,70 €
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Abst. Kursziel*:
-4,64%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
23,41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,46%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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