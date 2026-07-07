Philips Aktie

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WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

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07.07.2026 08:22:30

Philips Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Philips mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Nach dem schwachen Jahresstart sollten die soliden Auftragstrends der vergangenen 18 Monate dem Medizintechnikkonzern ein rund vierprozentiges organisches Umsatzwachstum beschert haben, schrieb Julien Dormois am Montag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen am 28. Juli. Der von den Niederländern erwartete Margenrückgang erscheine angesichts der jüngsten Historie der Profitabilität vorsichtig./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
24,82 € 		Abst. Kursziel*:
0,73%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
25,03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,12%
Analyst Name::
Julien Dormois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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