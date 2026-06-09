Philips Aktie

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WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

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09.06.2026 15:32:46

Philips VeriSight Pro 3D ICE technology featured on BBC

BBC News program showcases how real-time imaging from inside the heart is helping advance minimally invasive structural heart procedures.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
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