Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
11.03.2026 10:30:00
Pixel: Google drosselt Laden bei 80-Prozent-Limit massiv
Google hat das Ladeverhalten mit dem Update auf Android 16 QPR3 für Pixel-Smartphones verändert, wenn die Funktion „auf 80 Prozent begrenzen“ eingestellt ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
