STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart mit Kursplus

Der STOXX 50 bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

Um 09:13 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,08 Prozent auf 4 761,50 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,458 Prozent auf 4 732,04 Punkte an der Kurstafel, nach 4 710,45 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 765,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 732,04 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,943 Prozent abwärts. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 20.10.2025, bei 4 792,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 615,02 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2024, den Stand von 4 246,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,74 Prozent nach oben. Bei 4 897,91 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,88 Prozent auf 1 642,00 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,20 Prozent auf 55,66 CHF), Richemont (+ 2,13 Prozent auf 165,05 CHF), Rolls-Royce (+ 2,13 Prozent auf 10,89 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 1,70 Prozent auf 5,67 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil National Grid (-1,30 Prozent auf 11,41 GBP), Diageo (-0,41 Prozent auf 16,95 GBP), Nestlé (-0,25 Prozent auf 79,22 CHF), BAT (-0,12 Prozent auf 41,68 GBP) und GSK (+ 0,11 Prozent auf 17,75 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 026 999 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 335,507 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,67 zu Buche schlagen. Mit 7,45 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BNP Paribas-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at