WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

National Grid-Anlage 20.11.2025 10:04:01

FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in National Grid-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades National Grid-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 9,20 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die National Grid-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,865 National Grid-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des National Grid-Papiers auf 11,56 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,60 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,60 Prozent erhöht.

National Grid war somit zuletzt am Markt 58,17 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

