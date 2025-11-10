Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus

Anleger in Frankfurt schicken den LUS-DAX derzeit erneut ins Plus.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,37 Prozent fester bei 23 898,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 858,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 959,50 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 10.10.2025, stand der LUS-DAX noch bei 24 124,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 252,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, lag der LUS-DAX bei 19 237,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,71 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 4,72 Prozent auf 106,60 EUR), Commerzbank (+ 4,59 Prozent auf 33,28 EUR), Hannover Rück (+ 2,90) Prozent auf 255,80 EUR), Infineon (+ 2,75 Prozent auf 33,63 EUR) und Siemens (+ 2,51 Prozent auf 243,25 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-0,41 Prozent auf 26,55 EUR), EON SE (-0,12 Prozent auf 16,14 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,02 Prozent auf 41,41 EUR), Symrise (+ 0,03 Prozent auf 72,34 EUR) und Vonovia SE (+ 0,08 Prozent auf 25,16 EUR) unter Druck.

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 632 173 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 245,537 Mrd. Euro heraus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,71 zu Buche schlagen. Mit 5,24 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at