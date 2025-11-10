Montagshandel in Frankfurt: DAX nachmittags freundlich

Am Montag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,73 Prozent stärker bei 23 977,27 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,029 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1,51 Prozent auf 23 925,36 Punkte an der Kurstafel, nach 23 569,96 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 24 022,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 854,49 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 241,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, notierte der DAX bei 24 162,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 19 215,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19,74 Prozent aufwärts. Bei 24 771,34 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 18 489,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Commerzbank (+ 5,97 Prozent auf 33,72 EUR), Siemens Energy (+ 5,35 Prozent auf 107,25 EUR), Siemens (+ 4,09 Prozent auf 247,00 EUR), Daimler Truck (+ 3,72 Prozent auf 35,67 EUR) und Deutsche Bank (+ 3,72 Prozent auf 32,24 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Symrise (-1,55 Prozent auf 71,20 EUR), Scout24 (-0,86 Prozent auf 92,50 EUR), adidas (-0,70 Prozent auf 156,45 EUR), Beiersdorf (-0,64 Prozent auf 92,98 EUR) und EON SE (-0,46 Prozent auf 16,08 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 178 412 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 245,537 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

