Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|XETRA-Handel im Fokus
|
10.11.2025 15:59:00
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen
Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,65 Prozent auf 23 965,00 Punkte zu.
Bei 23 857,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 029,00 Punkten den höchsten Stand markierte.
LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 124,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 252,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, stand der LUS-DAX bei 19 237,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 20,04 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 821,00 Zähler.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Commerzbank (+ 5,97 Prozent auf 33,72 EUR), Siemens Energy (+ 5,35 Prozent auf 107,25 EUR), Siemens (+ 4,09 Prozent auf 247,00 EUR), Daimler Truck (+ 3,72 Prozent auf 35,67 EUR) und Deutsche Bank (+ 3,72 Prozent auf 32,24 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Symrise (-1,55 Prozent auf 71,20 EUR), Scout24 (-0,86 Prozent auf 92,50 EUR), adidas (-0,70 Prozent auf 156,45 EUR), Beiersdorf (-0,64 Prozent auf 92,98 EUR) und EON SE (-0,46 Prozent auf 16,08 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 178 412 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 245,537 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,71 erwartet. Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,24 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Scout24mehr Nachrichten
|
17:59
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17:59
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
15:58
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX startet im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)