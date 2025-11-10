Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen

Für den LUS-DAX geht es aktuell aufwärts.

Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,65 Prozent auf 23 965,00 Punkte zu.

Bei 23 857,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 029,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 124,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 252,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, stand der LUS-DAX bei 19 237,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 20,04 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 821,00 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Commerzbank (+ 5,97 Prozent auf 33,72 EUR), Siemens Energy (+ 5,35 Prozent auf 107,25 EUR), Siemens (+ 4,09 Prozent auf 247,00 EUR), Daimler Truck (+ 3,72 Prozent auf 35,67 EUR) und Deutsche Bank (+ 3,72 Prozent auf 32,24 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Symrise (-1,55 Prozent auf 71,20 EUR), Scout24 (-0,86 Prozent auf 92,50 EUR), adidas (-0,70 Prozent auf 156,45 EUR), Beiersdorf (-0,64 Prozent auf 92,98 EUR) und EON SE (-0,46 Prozent auf 16,08 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 178 412 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 245,537 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,71 erwartet. Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,24 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at