Scout24 Aktie

Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
XETRA-Handel im Fokus 10.11.2025 15:59:00

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen

Für den LUS-DAX geht es aktuell aufwärts.

Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,65 Prozent auf 23 965,00 Punkte zu.

Bei 23 857,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 029,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 124,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 252,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, stand der LUS-DAX bei 19 237,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 20,04 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 821,00 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Commerzbank (+ 5,97 Prozent auf 33,72 EUR), Siemens Energy (+ 5,35 Prozent auf 107,25 EUR), Siemens (+ 4,09 Prozent auf 247,00 EUR), Daimler Truck (+ 3,72 Prozent auf 35,67 EUR) und Deutsche Bank (+ 3,72 Prozent auf 32,24 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Symrise (-1,55 Prozent auf 71,20 EUR), Scout24 (-0,86 Prozent auf 92,50 EUR), adidas (-0,70 Prozent auf 156,45 EUR), Beiersdorf (-0,64 Prozent auf 92,98 EUR) und EON SE (-0,46 Prozent auf 16,08 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 178 412 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 245,537 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,71 erwartet. Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,24 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Scout24mehr Nachrichten