E.ON Aktie

16,20EUR 0,04EUR 0,22%
E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

30.10.2025 12:28:58

EON SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon vor Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Buy" belassen. Die Essener seien auf einem guten Weg in Richtung des oberen Endes ihrer Zielspanne für 2025, schrieb James Brand in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Buy
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16,20 € 		Abst. Kursziel*:
4,94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,97%
Analyst Name::
James Brand 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

