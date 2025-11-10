Freundlicher Handel: DAX zum Start mit Zuschlägen

Um 09:11 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 1,48 Prozent auf 23 917,65 Punkte an der DAX-Kurstafel. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,029 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,51 Prozent höher bei 23 925,36 Punkten in den Handel, nach 23 569,96 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 23 953,77 Punkte, das Tagestief hingegen 23 914,55 Zähler.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, notierte der DAX bei 24 241,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, stand der DAX bei 24 162,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, lag der DAX bei 19 215,48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 19,44 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 4,72 Prozent auf 106,60 EUR), Commerzbank (+ 4,59 Prozent auf 33,28 EUR), Hannover Rück (+ 2,90 Prozent auf 255,80 EUR), Infineon (+ 2,75 Prozent auf 33,63 EUR) und Siemens (+ 2,51 Prozent auf 243,25 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Deutsche Telekom (-0,41 Prozent auf 26,55 EUR), EON SE (-0,12 Prozent auf 16,14 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,02 Prozent auf 41,41 EUR), Symrise (+ 0,03 Prozent auf 72,34 EUR) und Vonovia SE (+ 0,08 Prozent auf 25,16 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 632 173 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 245,537 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

2025 präsentiert die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 5,24 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at