Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsstart freundlich

Der DAX bleibt auch am Dienstag auf Erholungskurs.

Um 09:11 Uhr springt der DAX im XETRA-Handel um 0,02 Prozent auf 18 265,40 Punkte an. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,838 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,004 Prozent fester bei 18 262,11 Punkten, nach 18 261,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 261,43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 278,74 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 26.02.2024, den Stand von 17 423,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 16 706,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, den Stand von 14 957,23 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8,92 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 285,58 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,10 Prozent auf 512,80 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,75 Prozent auf 100,90 EUR), Hannover Rück (+ 0,73 Prozent auf 249,30 EUR), Commerzbank (+ 0,64 Prozent auf 12,67 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 0,60 Prozent auf 48,97 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Symrise (-1,52 Prozent auf 110,35 EUR), Zalando (-1,39 Prozent auf 24,77 EUR), QIAGEN (-1,25 Prozent auf 39,38 EUR), Bayer (-0,89 Prozent auf 26,60 EUR) und Brenntag SE (-0,51 Prozent auf 77,60 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 359 624 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 210,427 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,11 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,78 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at