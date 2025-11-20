Hannover Rück Aktie


20.11.2025 17:08:18

Hannover Rück Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro belassen. Der Rückversicherer habe unter anderem mit der Realisierung von Veräußerungsverlusten im Bondportfolio die Voraussetzung dafür geschaffen, auch in einem etwas ungünstigeren Umfeld den Gewinn weiter steigern zu können, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Kursrückgang in den vergangenen Monaten sehe er als gute Einstiegschance./niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 16:54 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Kaufen
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
253,80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
253,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

