Barclays Capital: Hannover Rück-Aktie erhält Underweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 219 auf 239 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential. Die Bewertung der Hannover Rück sei vergleichsweise unattraktiv.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Hannover Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:10 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 254,60 EUR. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 6,13 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 27 921 Hannover Rück-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2025 ging es für die Aktie um 8,9 Prozent nach oben. Am 12.03.2026 dürfte Hannover Rück die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025



