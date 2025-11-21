DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr abgeworfen

Hannover Rück Aktie
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Hannover Rück-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Hannover Rück-Aktie an diesem Tag bei 245,60 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie investierten, hätten nun 4,072 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 254,60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 036,64 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3,66 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Hannover Rück belief sich jüngst auf 30,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
