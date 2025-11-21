Hannover Rück Aktie

252,20EUR 0,60EUR 0,24%
Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

21.11.2025 07:12:25

Hannover Rück Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Cohen berücksichtigte am Donnerstagabend jüngste Zahlen zum dritten Quartal und neue Ziele für 2026 in seinen Schätzungen. Er sieht in Hannover Re weiterhin den qualitativ besten europäischen Rückversicherer, der im Vergleich zu seinen Mitbewerbern einen Bewertungsaufschlag verdiene. Kurzfristiges Kurspotenzial gebe es aber kaum./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 17:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
275,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
253,80 € 		Abst. Kursziel*:
8,35%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
252,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,04%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:12 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
20.11.25 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
18.11.25 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
13.11.25 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.11.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
