Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Index im Fokus
|
13.11.2025 09:29:11
Schwacher Handel: LUS-DAX startet mit Verlusten
Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,12 Prozent auf 24 404,50 Punkte.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 24 369,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 501,50 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 427,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 207,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, wurde der LUS-DAX mit 18 993,00 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 22,24 Prozent aufwärts. Bei 24 773,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten registriert.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Merck (+ 6,44 Prozent auf 123,15 EUR), Bayer (+ 1,84 Prozent auf 29,60 EUR), Infineon (+ 1,81 Prozent auf 36,88 EUR), Hannover Rück (+ 1,78 Prozent auf 262,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,46 Prozent auf 556,00 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Siemens (-4,13 Prozent auf 240,05 EUR), RWE (-0,98 Prozent auf 46,40 EUR), Siemens Healthineers (-0,85 Prozent auf 44,44 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,58 Prozent auf 41,39 EUR) und EON SE (-0,52 Prozent auf 15,38 EUR).
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 944 771 Aktien gehandelt. Mit 247,131 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,03 zu Buche schlagen. Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,13 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Nachrichten
|
13.11.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.11.25