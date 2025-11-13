Hannover Rück Aktie

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

Index im Fokus 13.11.2025 09:29:11

Schwacher Handel: LUS-DAX startet mit Verlusten

Der LUS-DAX bewegt sich am vierten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,12 Prozent auf 24 404,50 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 24 369,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 501,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 427,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 207,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, wurde der LUS-DAX mit 18 993,00 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 22,24 Prozent aufwärts. Bei 24 773,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Merck (+ 6,44 Prozent auf 123,15 EUR), Bayer (+ 1,84 Prozent auf 29,60 EUR), Infineon (+ 1,81 Prozent auf 36,88 EUR), Hannover Rück (+ 1,78 Prozent auf 262,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,46 Prozent auf 556,00 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Siemens (-4,13 Prozent auf 240,05 EUR), RWE (-0,98 Prozent auf 46,40 EUR), Siemens Healthineers (-0,85 Prozent auf 44,44 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,58 Prozent auf 41,39 EUR) und EON SE (-0,52 Prozent auf 15,38 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 944 771 Aktien gehandelt. Mit 247,131 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,03 zu Buche schlagen. Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,13 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Historische Kursdaten

