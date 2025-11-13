Hannover Rück Aktie

Analyse im Fokus 13.11.2025 14:37:47

Goldman Sachs Group Inc. mit Investmenttipp: Buy-Note für Hannover Rück-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. hat die Hannover Rück-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hannover Rück von 306 auf 308 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Mittwochabend an den Quartalsbericht an. Der materielle Buchwert auf bereinigter Basis liege nach dem dritten Quartal etwas höher.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Hannover Rück-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:21 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 260,60 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 18,19 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24 504 Stück gehandelt. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2025 um 11,4 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hannover Rück am 12.03.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

