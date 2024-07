Pluszeichen in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone

Um 12:10 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,11 Prozent stärker bei 25 777,25 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 251,435 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,018 Prozent höher bei 25 752,87 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 748,19 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Freitag bei 25 711,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 840,02 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,198 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.06.2024, wurde der MDAX mit 26 772,92 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 12.04.2024, wies der MDAX 26 576,83 Punkte auf. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 12.07.2023, den Stand von 27 951,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 büßte der Index bereits um 3,95 Prozent ein. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 942,65 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,17 Prozent auf 136,60 EUR), GEA (+ 2,08 Prozent auf 40,28 EUR), CTS Eventim (+ 1,88 Prozent auf 78,70 EUR), HUGO BOSS (+ 1,86 Prozent auf 41,11 EUR) und Aroundtown SA (+ 1,57 Prozent auf 2,27 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil EVOTEC SE (-3,11 Prozent auf 9,04 EUR), AIXTRON SE (-1,89 Prozent auf 21,29 EUR), Bechtle (-1,82 Prozent auf 40,98 EUR), Siltronic (-1,36 Prozent auf 76,40 EUR) und HelloFresh (-1,32 Prozent auf 5,82 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 384 989 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 18,489 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 14,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

