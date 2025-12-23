Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt zum Start

Der TecDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.

Am Dienstag verbucht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,04 Prozent auf 3 594,43 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 563,374 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,017 Prozent tiefer bei 3 592,37 Punkten in den Handel, nach 3 592,98 Punkten am Vortag.

Bei 3 596,04 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 591,72 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der TecDAX 3 409,22 Punkte auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 23.09.2025, einen Stand von 3 643,56 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, notierte der TecDAX bei 3 427,73 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 4,59 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 1,42 Prozent auf 5,30 EUR), HENSOLDT (+ 0,95 Prozent auf 74,20 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,82 Prozent auf 14,74 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,62 Prozent auf 38,98 EUR) und SMA Solar (+ 0,42 Prozent auf 33,82 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Kontron (-1,23 Prozent auf 22,40 EUR), Nordex (-1,10 Prozent auf 28,90 EUR), ATOSS Software (-1,05 Prozent auf 112,80 EUR), JENOPTIK (-1,03 Prozent auf 19,27 EUR) und 1&1 (-0,62 Prozent auf 24,15 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 115 627 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 237,737 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at