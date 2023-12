Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in Grün

Am Abend zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Freitag notierte der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,61 Prozent fester bei 13 617,48 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 106,912 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,477 Prozent auf 13 599,05 Punkte an der Kurstafel, nach 13 534,53 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 728,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 568,36 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 3,35 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 15.11.2023, den Stand von 13 268,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2023, stand der SDAX noch bei 13 106,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.12.2022, lag der SDAX-Kurs bei 11 884,55 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 12,68 Prozent aufwärts. Bei 13 880,68 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 11 973,73 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit AUTO1 (+ 5,51 Prozent auf 5,40 EUR), GFT SE (+ 4,88 Prozent auf 30,52 EUR), DWS Group GmbH (+ 3,93 Prozent auf 33,82 EUR), Varta (+ 3,53 Prozent auf 21,98 EUR) und BayWa (+ 3,48 Prozent auf 31,20 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Aroundtown SA (-2,59 Prozent auf 2,37 EUR), ZEAL Network SE (-2,58 Prozent auf 30,20 EUR), MorphoSys (-2,44 Prozent auf 32,75 EUR), PATRIZIA SE (-2,36 Prozent auf 8,29 EUR) und Dermapharm (-1,24 Prozent auf 41,38 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 16 042 893 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die TRATON-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 10,300 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 8,11 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

