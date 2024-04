Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels stärker

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,28 Prozent stärker bei 14 334,45 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 118,286 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,087 Prozent höher bei 14 307,03 Punkten in den Handel, nach 14 294,62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 344,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14 287,65 Punkten.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bewegte sich der SDAX bei 13 857,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.01.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 13 821,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, den Stand von 13 155,25 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,71 Prozent. Bei 14 441,67 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 230,25 Zählern.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit IONOS (+ 7,98 Prozent auf 23,00 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,42 Prozent auf 37,80 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 3,13 Prozent auf 3,46 EUR), SCHOTT Pharma (+ 1,72 Prozent auf 40,28 EUR) und Salzgitter (+ 1,65 Prozent auf 24,60 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen SYNLAB (-1,74 Prozent auf 10,76 EUR), STRATEC SE (-1,62 Prozent auf 39,55 EUR), Grand City Properties (-1,51 Prozent auf 10,44 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1,43 Prozent auf 18,62 EUR) und flatexDEGIRO (-1,39 Prozent auf 10,25 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die IONOS-Aktie. 35 587 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 16,670 Mrd. Euro heraus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Schaeffler lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,06 Prozent.

Redaktion finanzen.at