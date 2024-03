Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel im Plus

Der TecDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Donnerstag fort und verbucht erneut Gewinne.

Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,36 Prozent auf 3 415,80 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 517,110 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,053 Prozent auf 3 371,69 Punkte an der Kurstafel, nach 3 369,90 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 371,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 417,97 Einheiten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 1,03 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 21.02.2024, einen Stand von 3 339,51 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.12.2023, bewegte sich der TecDAX bei 3 325,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.03.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 238,09 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,74 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Kontron (+ 4,68 Prozent auf 21,90 EUR), Siltronic (+ 4,66 Prozent auf 87,65 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 4,18 Prozent auf 37,35 EUR), AIXTRON SE (+ 3,83 Prozent auf 26,27 EUR) und SMA Solar (+ 3,65 Prozent auf 55,35 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil United Internet (-2,84 Prozent auf 21,24 EUR), Telefonica Deutschland (+ 0,00 Prozent auf 2,35 EUR), CANCOM SE (+ 0,00 Prozent auf 25,50 EUR), Nemetschek SE (+ 0,02 Prozent auf 87,48 EUR) und MorphoSys (+ 0,06 Prozent auf 66,32 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 649 753 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 202,210 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Die United Internet-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

