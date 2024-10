Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX klettert

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,13 Prozent stärker bei 3 427,52 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 565,313 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,025 Prozent schwächer bei 3 422,20 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 423,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 448,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 422,20 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 0,934 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 18.09.2024, bei 3 307,52 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.07.2024, den Stand von 3 345,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.10.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 2 911,69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 3,10 Prozent nach oben. Bei 3 490,44 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 125,18 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 3,95 Prozent auf 5,79 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 3,56 Prozent auf 13,96 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,32) Prozent auf 63,85 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,04 Prozent auf 44,00 EUR) und TeamViewer (+ 1,58 Prozent auf 12,54 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SÜSS MicroTec SE (-12,60 Prozent auf 54,80 EUR), Nagarro SE (-1,68 Prozent auf 93,50 EUR), Energiekontor (-1,37 Prozent auf 50,50 EUR), ATOSS Software (-0,73 Prozent auf 136,40 EUR) und freenet (-0,57 Prozent auf 28,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 379 487 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 245,723 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,55 erwartet. Die CompuGroup Medical SE-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at