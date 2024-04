Pluszeichen in London: Börsianer lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen

Das macht der FTSE 100 am zweiten Tag der Woche.

Um 15:42 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,16 Prozent stärker bei 7 955,95 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,502 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 943,47 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7 943,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 7 962,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 923,62 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 659,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2024, wurde der FTSE 100 auf 7 683,96 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 741,56 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 3,04 Prozent zu Buche. Bei 8 015,63 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 4,77 Prozent auf 5,83 GBP), Ocado Group (+ 2,61 Prozent auf 3,85 GBP), StJamess Place (+ 2,52 Prozent auf 4,39 GBP), Weir Group (+ 2,46 Prozent auf 20,80 GBP) und Rio Tinto (+ 2,33 Prozent auf 53,05 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen BAE Systems (-4,26 Prozent auf 12,81 GBP), Rolls-Royce (-3,92 Prozent auf 4,12 GBP), Standard Chartered (-3,03 Prozent auf 6,78 GBP), Melrose Industries (-2,39 Prozent auf 6,55 GBP) und Pershing Square (-1,92 Prozent auf 39,82 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 45 263 973 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 207,976 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,75 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at