Pluszeichen in London: FTSE 100 freundlich

Der FTSE 100 zeigt sich am Mittag wenig bewegt.

Am Dienstag erhöht sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,10 Prozent auf 10 593,94 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,017 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,010 Prozent tiefer bei 10 581,91 Punkten, nach 10 582,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10 576,67 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 630,39 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 10 261,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, wies der FTSE 100 10 184,35 Punkte auf. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, bei 8 134,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,46 Prozent zu Buche. Bei 10 934,94 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Intertek (+ 12,18 Prozent auf 42,83 GBP), Entain (+ 3,05 Prozent auf 5,61 GBP), Fresnillo (+ 2,84 Prozent auf 36,24 GBP), easyJet (+ 2,75 Prozent auf 3,87 GBP) und Burberry (+ 2,74 Prozent auf 11,68 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Imperial Brands (-7,37 Prozent auf 28,55 GBP), BAT (-4,46 Prozent auf 41,54 GBP), Metlen Energy Metals (-3,10 Prozent auf 34,98 EUR), Tesco (-1,58 Prozent auf 4,77 GBP) und BAE Systems (-1,49 Prozent auf 22,12 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 17 909 424 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 271,298 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Die WPP 2012-Aktie weist mit 5,05 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at