Pluszeichen in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Montagmittag steigen

Am Montag tendiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,01 Prozent höher bei 38 113,90 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 11,466 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,270 Prozent auf 38 006,68 Punkte an der Kurstafel, nach 38 109,43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 38 170,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 38 067,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 29.12.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 37 689,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, den Stand von 32 417,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 33 978,08 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 1,06 Prozent aufwärts. Bei 38 215,31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Punkte.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 1,63 Prozent auf 284,49 USD), Visa (+ 1,54 Prozent auf 272,07 USD), Microsoft (+ 0,88 Prozent auf 407,47 USD), Walt Disney (+ 0,70 Prozent auf 96,03 USD) und UnitedHealth (+ 0,35 Prozent auf 504,98 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Walgreens Boots Alliance (-1,95 Prozent auf 22,41 USD), Verizon (-1,11 Prozent auf 41,93 USD), McDonalds (-1,02 Prozent auf 289,29 USD), Apple (-1,00 Prozent auf 190,49 USD) und Intel (-0,99 Prozent auf 43,22 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 989 320 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,770 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,66 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

