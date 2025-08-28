Amazon Aktie

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

Dow Jones-Entwicklung 28.08.2025 22:35:17

Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Am Donnerstagabend hielten sich die Anleger in New York zurück.

Schlussendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 45 636,90 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,371 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,324 Prozent auf 45 417,46 Punkte an der Kurstafel, nach 45 565,23 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45 682,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 45 442,68 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,069 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 44 837,56 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 28.05.2025, bei 42 098,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2024, wurde der Dow Jones mit 41 091,42 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 7,65 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45 757,84 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 1,75 Prozent auf 254,53 USD), Cisco (+ 1,45 Prozent auf 69,43 USD), American Express (+ 1,40 Prozent auf 326,99 USD), Amazon (+ 1,08 Prozent auf 231,60 USD) und Apple (+ 0,90 Prozent auf 232,56 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Home Depot (-1,28 Prozent auf 347,75 EUR), Merck (-1,02 Prozent auf 83,21 USD), Procter Gamble (-0,83 Prozent auf 155,65 USD), Amgen (-0,82 Prozent auf 285,61 USD) und NVIDIA (-0,79 Prozent auf 180,17 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 64 239 290 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,809 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 6,51 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Amazon 198,96 1,19% Amazon
American Express Co. 276,50 -0,36% American Express Co.
Amgen Inc. 246,25 -0,24% Amgen Inc.
Apple Inc. 199,62 0,87% Apple Inc.
Cisco Inc. 58,72 -0,05% Cisco Inc.
Home Depot Inc., The 346,80 -1,18% Home Depot Inc., The
Merck Co. 71,00 -1,80% Merck Co.
Microsoft Corp. 436,50 0,32% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 154,22 -1,28% NVIDIA Corp.
Procter & Gamble Co. 133,38 -1,04% Procter & Gamble Co.
Salesforce 218,40 1,89% Salesforce
Verizon Inc. 37,98 0,15% Verizon Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 45 636,90 0,16%

