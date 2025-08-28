Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Dow Jones-Entwicklung
|
28.08.2025 22:35:17
Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen
Schlussendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 45 636,90 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,371 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,324 Prozent auf 45 417,46 Punkte an der Kurstafel, nach 45 565,23 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 45 682,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 45 442,68 Einheiten.
So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,069 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 44 837,56 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 28.05.2025, bei 42 098,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2024, wurde der Dow Jones mit 41 091,42 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 7,65 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45 757,84 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 1,75 Prozent auf 254,53 USD), Cisco (+ 1,45 Prozent auf 69,43 USD), American Express (+ 1,40 Prozent auf 326,99 USD), Amazon (+ 1,08 Prozent auf 231,60 USD) und Apple (+ 0,90 Prozent auf 232,56 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Home Depot (-1,28 Prozent auf 347,75 EUR), Merck (-1,02 Prozent auf 83,21 USD), Procter Gamble (-0,83 Prozent auf 155,65 USD), Amgen (-0,82 Prozent auf 285,61 USD) und NVIDIA (-0,79 Prozent auf 180,17 USD).
Die teuersten Konzerne im Dow Jones
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 64 239 290 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,809 Bio. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus
Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 6,51 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Amazonmehr Analysen
|21.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
