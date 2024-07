Pluszeichen in Wien: ATX zeigt sich zum Handelsstart fester

Am Donnerstag geht es im ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,40 Prozent auf 3 695,31 Punkte aufwärts. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 118,437 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,005 Prozent auf 3 680,25 Punkte an der Kurstafel, nach 3 680,42 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 699,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 680,01 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 2,37 Prozent nach oben. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 04.06.2024, den Wert von 3 642,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.04.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 571,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.07.2023, lag der ATX noch bei 3 205,93 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,30 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 1,47 Prozent auf 17,30 EUR), CA Immobilien (+ 0,97 Prozent auf 31,20 EUR), Vienna Insurance (+ 0,83 Prozent auf 30,50 EUR), DO (+ 0,74 Prozent auf 164,40 EUR) und Andritz (+ 0,71 Prozent auf 56,75 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil IMMOFINANZ (-1,14 Prozent auf 25,95 EUR), Lenzing (-0,30 Prozent auf 33,60 EUR), Telekom Austria (-0,23 Prozent auf 8,82 EUR), OMV (-0,05 Prozent auf 41,30 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 30,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 34 428 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 26,282 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 3,13 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at