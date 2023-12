Pluszeichen in Zürich: SLI legt am Nachmittag zu

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Freitag tendiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,93 Prozent höher bei 1 746,70 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,102 Prozent auf 1 732,29 Punkte an der Kurstafel, nach 1 730,53 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 1 730,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 746,75 Punkten lag.

SLI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,50 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 08.11.2023, wies der SLI einen Wert von 1 666,60 Punkten auf. Der SLI lag vor drei Monaten, am 08.09.2023, bei 1 726,53 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 08.12.2022, den Stand von 1 678,47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 3,90 Prozent nach oben. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 599,02 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit ams (+ 6,26 Prozent auf 2,07 CHF), Sandoz (+ 3,13 Prozent auf 27,04 CHF), Richemont (+ 2,30 Prozent auf 115,45 CHF), Straumann (+ 1,87 Prozent auf 120,15 CHF) und Swatch (I) (+ 1,82 Prozent auf 229,60 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil SGS SA (-0,14 Prozent auf 73,28 CHF), Swisscom (-0,12 Prozent auf 508,80 CHF), Zurich Insurance (-0,02 Prozent auf 450,10 CHF), Lonza (+ 0,09 Prozent auf 328,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,18 Prozent auf 98,84 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 607 087 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 272,345 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,98 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,15 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at