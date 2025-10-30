Volkswagen Aktie

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

30.10.2025 07:32:51

Porsche-Debakel und Zölle: VW verzeichnet im dritten Quartal Milliardenverlust

Der VW-Konzern ist im dritten Quartal wegen der Probleme bei Porsche tief in die roten Zahlen gerutscht. Unterm Strich lief in den Monaten Juli bis September ein Milliardenverlust auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
