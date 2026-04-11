NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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11.04.2026 19:30:00

Prediction: Nvidia Stock Is a Buy Before May 20

Nvidia (NASDAQ: NVDA) remains the leader in the artificial intelligence (AI) industry thanks to its market-leading advanced chips that are ideal for training AI models, as well as its CUDA software platform that unlocks the power of its chips and makes it hard for competitors to lure developers away, which has given Nvidia a competitive advantage that is hard to match. However, the stock has lagged broader equities this year as some investors are increasingly convinced that the AI bubble will eventually burst. And on top of that, geopolitical tensions have rocked markets, prompting investors to rotate into safer, less volatile companies. Despite Nvidia's perceived challenges, the stock is arguably a buy ahead of its first-quarter fiscal year 2027 results due May 20.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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