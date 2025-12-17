NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
17.12.2025 01:05:00
Prediction: Nvidia Will Become a $15 Trillion Company in 2030
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has continually surpassed market expectations. Over the last three years, the stock has come out of nowhere to become the world's largest company as measured by market cap.Even though it pulled back after reaching the $5 trillion market cap milestone, the recent $4.4 trillion market cap is massive by any measure.Despite that retreat, Nvidia stock is likely on track to reach $15 trillion, and that may be a conservative estimate. Here's why Nvidia achieving such a market cap makes sense.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
