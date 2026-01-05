QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|
05.01.2026 18:00:55
Qualcomm Brings Its Cheaper Snapdragon X2 PC Chips to CES
The Snapdragon X2 Plus offers much of what's in the higher-end X2 Elite, but the Plus versions are destined for more affordable, everyday AI-focused Windows laptops.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Aktien in diesem Artikel
|CES Ltd
|0,44
|4,76%
|Qualcomm Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.0909 Shs
|24 300,00
|1,29%
|QUALCOMM Inc.
|150,32
|0,05%
