QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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07.10.2026 20:28:00
Qualcomm Just Opened a New AI Growth Engine. Here's Why It Matters.
Qualcomm (NASDAQ: QCOM) is trying to turn its power-efficient computing expertise into a real data-center AI business. It's hypercaler customers give the strategy an important proof point, but the bigger upside depends on repeat wins, later chip generations, and attractive margins.
Stock prices used were the market prices of Sept. 18, 2026. The video was published on Oct. 4, 2026.
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