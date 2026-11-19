QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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19.11.2026 17:43:02
Qualcomm vs. Taiwan Semiconductor: Diverging Revenue Trends for Major Chipmakers
Qualcomm (NASDAQ:QCOM) primarily generates its revenue by designing, manufacturing, and supplying advanced integrated circuits and software solutions for global wireless communications, while concurrently licensing an extensive foundational intellectual property portfolio directly to major mobile device manufacturers worldwide.
It recently entered a collaborative agreement with Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) to integrate customized hardware into cloud facilities for complex data center infrastructure, while separately initiating a global workforce reduction and introducing new mobile processors at an annual technology summit.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSM) primarily generates its core revenue by operating globally as a dedicated independent foundry that manufactures, packages, and rigorously tests complex integrated circuits for a broad international client base of prominent advanced hardware designers.
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Aktien in diesem Artikel
|Qualcomm Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.0909 Shs
|25 720,00
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|QUALCOMM Inc.
|145,30
|-2,08%
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