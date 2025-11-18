Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Langfristige Performance
|
18.11.2025 10:03:39
TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor 10 Jahren eingefahren
Am 18.11.2015 wurde das Eckert Ziegler-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1,43 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 69,899 Eckert Ziegler-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 124,68 EUR, da sich der Wert einer Eckert Ziegler-Aktie am 17.11.2025 auf 16,09 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 024,68 Prozent angewachsen.
Alle Eckert Ziegler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,02 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Eckert Ziegler-Aktie fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Ein Eckert Ziegler-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,51 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Eckert & Zieglermehr Analysen
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
