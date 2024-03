Redcare Pharmacy-Aktie gefragt: E-Rezept-Spezifikationen beflügeln

Die am Vortag bekannt veröffentlichten Spezifikationen für eine Einlösung von E-Rezepten auch bei Versandapotheken hat den Aktien von Redcare Pharmacy neuen Schwung gegeben.

Am Vortag schon waren sie bereits im späten Handel angezogen und dies setzte sich nun mit einem weiteren Anstieg um 0,43 Prozent auf 140,00 Euro fort. Seit Mitte Februar war der Kurs etwas zurückgekommen, doch nun steuert er wieder das bisherige Hoch seit Ende 2021 an. Seit dem Montagstief haben die Aktien knapp 22 Prozent an Wert gewonnen.

Die für die E-Rezept-Einführung zuständige Agentur Gematik hatte am Donnerstagnachmittag mitgeteilt, dass die Gesellschafterversammlung die Spezifikationen verabschiedet hat, um E-Rezepte über das Smartphone ohne PIN einzulösen. Laut dem Hauck & Aufhäuser-Analysten Christian Salis ist die "eHealth CardLink-Lösung" für Online-Apotheken von entscheidender Bedeutung, da sie die Online-Einlösung von Rezepten erheblich erleichtere. Für Redcare sei dies eine äußerst positive Nachricht.

Auch die in der Schweiz notierten Aktien des Konkurrenten DocMorris profitierten seit Donnerstagnachmittag von den Nachrichten. Am Freitag allerdings gab deren Kurs in Zürich nun um 3,07 Prozent auf 79,00 Franken nach.

