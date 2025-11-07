SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DocMorris-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in DocMorris-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die DocMorris-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das DocMorris-Papier letztlich bei 135,17 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die DocMorris-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 73,983 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2025 auf 4,99 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 369,47 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 96,31 Prozent.

Alle DocMorris-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 244,91 Mio. CHF. Das DocMorris-Papier wurde am 06.07.2017 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Das DocMorris-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at