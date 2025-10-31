DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|Lukrativer DocMorris-Einstieg?
|
31.10.2025 10:04:19
SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das DocMorris-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das DocMorris-Papier an diesem Tag 13,32 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 75,049 DocMorris-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 415,40 CHF, da sich der Wert eines DocMorris-Papiers am 30.10.2025 auf 5,54 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 58,46 Prozent verringert.
Alle DocMorris-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 266,32 Mio. CHF. Das Börsendebüt der DocMorris-Aktie fand am 06.07.2017 an der Börse SWX statt. Ein DocMorris-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 151,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
