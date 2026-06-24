Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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24.06.2026 16:48:50
Reddit Could Charge Google And OpenAI More For Its Data
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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22.06.26
|MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Alphabet zieht Nasdaq nach unten (Dow Jones)
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22.06.26
|MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Alphabet belastet Nasdaq (Dow Jones)
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22.06.26
|Börse New York in Rot: So steht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
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22.06.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
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22.06.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 legt zum Start des Montagshandels zu (finanzen.at)
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22.06.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
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22.06.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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18.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 230,00
|-0,86%
|Alphabet A (ex Google)
|303,35
|-0,08%
|Alphabet C (ex Google)
|301,00
|-0,74%
|138,00
|-1,43%
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Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.