TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
17.12.2025 08:43:51
Renewables: TotalEnergies divests 50% of a 424 MW portfolio in Greece
Download the Press ReleaseParis, December 17, 2025 – In line with its renewables business model, TotalEnergies has closed the sale to Asterion Industrial Partners of 50% of its 424 MW wind and solar portfolio in Greece. This transaction values the portfolio at €508 million, equivalent to approximately €1.2 million per MW installed.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
