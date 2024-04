RENK-Aktie erhält Aufwind: Analyst hebt Kursziel an

Eine positive Analystenstimme bringt die RENK-Aktie am Donnerstag voran.

• RENK nach Einbruch vom Freitag erholt• Analyst hebt Kursziel für RENK an• Aktienbewertung gerechtfertigt

Erst vor wenigen Tagen hat eine Analystenstimme die Aktie des Börsenneu- und Anlegerlieblings RENK abstürzen lassen. Mehr als zwölf Prozent verlor der Anteilsschein am Freitag vergangener Woche, nachdem Oddo-Analysten angesichts ihrer Wachstumserwartungen Zweifel an der Bewertung des Panzerherstellers äußerten.

Nachdem es zum Wochenstart direkt zu einer Gegenbewegung kam, ist es heute einmal mehr die Einschätzung von Analysten, die für Bewegung bei der RENK-Aktie sorgt.

Berenberg mit Kaufempfehlung

Die Privatbank Berenberg hält die RENK-Aktie unverändert für einen Kauf und hat mit Blick auf die Zahlen sogar das Kursziel deutlich angehoben: Statt 30,60 Euro erwarten die Experten nun einen Kurs von 35 Euro, womit der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von rund 15 Prozent hätte.

Berenberg-Analyst George McWhirter verwies auf die anstehenden Quartalszahlen des Unternehmens, von denen er sich Positives erhofft. Der Jahresauftakt des Rüstungsherstellers sollte stark ausgefallen sein, schrieb der Analyst in einer Studie. Anders als seine Kollegen von Oddo stört sich McWhirter nicht an der Bewertung des Unternehmens: Für die vergleichsweise hohe Bewertung der Aktie sprächen die außergewöhnliche Profitabilität und Cash-Generierung, so der Experte weiter.

Rüstungsaktien bleiben weiter im Anlegerfokus

Rüstungsaktien wie RENK, HENSOLDT oder Rheinmetall gehören seit Monaten zu den Bestperformern am Markt, was insbesondere den geopolitischen Brandherden in der Ukraine und im Nahen Osten zu verdanken ist. Zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen steckten die Anteilsscheine bislang gut weg.

Auch die RENK-Aktie legt nach der Analystenbewertung durch Berenberg am Donnerstag einmal mehr zu, im XETRA-Handel geht es zeitweise 2,05 Prozent auf 30,41 Euro nach oben.



Redaktion finanzen.at