Renk-Aktie profitiert: Deutsche Bank äußert sich positiv

Deutsche Bank Research hat RENK mit "Hold" und einem Kursziel von 28 Euro in die Bewertung aufgenommen.

Die Aktien des Rüstungskonzerns RENK hätten einen starken Börsenauftakt hingelegt, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies untermauere die starken Fundamentaldaten und die Perspektiven im Verteidigungsbereich. Für das starke Wachstum werde mittlerweile ein fairer Aktienkurs bezahlt. Via XETRA steigt die RENK-Aktie zeitweise um 0,78 Prozent auf 27,96 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)